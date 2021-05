Sospensione dell’erogazione dell’acqua a Gemmano e nelle località limitrofe

Dalle ore 8:30 alle 16:30 di martedì prossimo Hera eseguirà un intervento di manutenzione della rete idrica. Cittadini e attività preavvisati da volantini e sms sul cellulare. Martedì 1 giugno, a partire dalle ore 8:30 e per circa 8 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione di acqua nell’intero capoluogo e nelle località Villa, Ca’ Pepe, la Pietra, Tribio, Borghetto, Ca’ Mancino, Farneto, Monte Farneto, Zollara, Palazzo Bindi, Ca’ la Selva, Falceta, Serra, Maite, Ca’ Ferrarese, Iola, Schiarno, Ca’ d’Orazio, Ca’ Parantonio, Pian di Masino, Bosco, Castello di Onferno, Ca’ Tonino, il Faggio e limitrofe.

Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Le attività saranno preavvisate già da oggi da volantini e i cittadini da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che verrà comunicata successivamente.