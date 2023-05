Sospensione e rinvio delle tasse dopo l'alluvione, sono interessati anche cinque comuni del riminese

L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna mette a rischio anche il sistema economico, così la Regione ha chiesto al Governo la sospensione e il rinvio dei termini per il pagamento di tasse e contributi per i Comuni nei quali non è possibile proseguire, al momento, le normali attività economiche e sociali. Nel riminese i territori interessati saranno quelli di Montescudo, Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Novafeltria e San Leo.

La Regione spiega che l'elenco "non comprende tutti i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, ma solo quelli che si trovano, di fatto, isolati, e dovrà essere validato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Nel caso di un peggioramento degli eventi o del quadro dei danneggiamenti, l’elenco verrà integrato. Resta l’impegno della Regione ad ottenere per tutti i territori colpiti il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, con le necessarie garanzie economiche per chi ha subito danni".

Come, ad esempio, la necessità di evitare che persone e aziende delle aree colpite da frane e allegamenti tali da creare veri e propri isolamenti dal resto del territorio, debbano anche preoccuparsi, nell’immediato, di far fronte ad adempimenti fiscali, contributivi o simili.

Per questo la Regione Emilia-Romagna ha definito un primo elenco di Comuni nei quali, a causa della alluvione o delle frane che si sono verificate in conseguenza, c’è l’oggettiva impossibilità di poter continuare a garantire il normale svolgimento delle attività produttive o la normale vita sociale della popolazione. Elenco non esaustivo e che potrebbe essere aggiornato: nel caso di evoluzione peggiorativa del quadro degli eventi e dei danneggiamenti, si provvederà prontamente a integrare l’elenco trasmesso.