Ordinanza del Comune impone la chiusura immediata di un ristorante

Il Comune di Riccione ha sospeso la licenza con effetto immediato ad un ristorante sulla spiaggia della Perla Verde vietando, allo stesso tempo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è arrivato in seguito alla Scia, la segnalazione di inizio attività, presentata dall'amministratore unico della società che ha preso in gestione il locale. Dagli accertamenti sul casellario penale sono emersi a carico di un 38enne condizioni ostative all'eservizio dell'attività; è emerso allo stesso tempo il titolare della concessione demaniale non ha regolarizzato il rinnovo della concessione. Una mancanza, quest'ultima, che comporta la carenza dei requisiti al fine del rilascio dell’affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione. Alla luce di quanto emerso, è così scattata la sospensione della licenza e l'obbligo di chiudere il ristorante.