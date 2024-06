Sospese le ricerche di Giancarlo Pari, l'anziano è disperso da oltre una settimana

La Prefettura di Rimini, nella serata di lunedì, ha sospeso le ricerche di Giancarlo Pari il 77enne che da una settimana ha fatto perdere le proprie tracce scomparendo nel nulla. Le squadre dei soccorritori hanno passato al setaccio tutta la provincia per verificare i vari avvistamenti che, però, si sono rivelati infondati e anche l'utilizzo dei droni e dei cani non ha portato a risultaticon la zona che è stata maggiormente battuta dalle squadre è stata quella tra il quartiere della Colonnella e il centro commerciale Le Befane.

Pari, come hanno riportato i famigliari, nella giornata del 3 giugno era uscito di casa con la moglie per andare a fare una visita medica al termine della quale si erano separati: la moglie era tornata a casa e lui si era diretto verso la tabaccheria di famiglia, dove però non è mai arrivato. I parenti hanno dato l'allarme sulla scomparsa dell'ex ferroviere in pensione, sofferente di Alzheimer, nel tardo pomeriggio di lunedì e oltre ad informare le forze dell'ordine hanno avviato un tam tam sui social riminesi in cerca di qualcuno che avesse potuto notare l'anziano che indossava un giubbotto grigio leggero, una maglia polo verde, bermuda di jeans, scarpe da tennis color grigio chiaro. Allo stesso tempo è stata allertata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". Pari aveva con sè portafoglio e documenti ma è senza cellulare.