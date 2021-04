Sosta e viabilità, cosa cambia con l'arrivo del mese di maggio

Sabato 1° maggio, l’entrata in vigore del regime estivo delle aree di sosta comunali, porterà a Bellaria Igea Marina alcuni cambiamenti in tema di parcheggi, con particolare riferimento a quegli stalli che, da gratuiti, diverranno a pagamento fino al 30 settembre. Questo provvedimento interessa aree di sosta come quelle di via Trau e via Conti, largo Montello, piazza del Popolo (buona parte degli stalli di fronte alla residenza comunale), via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintiliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi (per i bus) e via Perugia.



Come ogni anni, lo step di inizio maggio è l’occasione per ricordare anche le prossime scadenza da segnare in calendario. La prima è quella di fine maggio, quando sarà attiva anche la regolamentazione della viabilità a carattere estivo, con l’istituzione ad esempio dei sensi unici in alcune delle principali arterie cittadine, nonché delle tradizioni isole pedonali che caratterizzano le serate estive. L’altra scadenza è quella che riguarda alcune aree di sosta attualmente gratuite e che dal prossimo 1^ giugno saranno invece regolamentate a disco: parcheggi di questo tipo sono presenti in piazza del Popolo, in zona Belverde - piazza Falcone e Borsellino e via Dossetti - , in via dei Mille e nelle vie ‘a pettine’ che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina. Proprio il lungomare di Bellaria è la zona interessata dall’unica deroga significativa di questo 2021, con la sosta dei veicoli sulla banchina lato mare di viale Colombo che sarà consentita fino al 31 maggio: a parziale modifica delle precedenti ordinanze ed esclusivamente per l'anno in corso. Fino alla stessa data, resterà autorizzata la sosta anche negli stalli presenti sul lato monte di piazzale Kennedy.





Altra novità in arrivo legata alla bella stagione, è l’avvio dei mercati di Bellaria e di Igea Marina nelle loro vesti estive, rispettivamente dal 5 e dal 7 maggio. Questo comporterà, per i prossimi mesi, l’entrata in vigore del divieto di sosta, tutti i mercoledì dalle 5.00 alle 14.00, nelle vie del cosiddetto “quadrilatero” attorno al Comune: vale a dire via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Milani. Stesso provvedimento sarà in vigore tutti i venerdì in via Calatafimi e in piazza Falcone e Borsellino, nella porzione a mare di via Pertini. Sempre in tema di sosta, si segnala infine, come ogni anno, che a Bellaria Igea Marina sono disponibili diverse modalità di abbonamento, con valenza su tutte le aree di parcheggio a pagamento del territorio comunale. Una possibilità che la cittadinanza è invitata a conoscere nel dettaglio, poiché consente di usufruire degli stalli “blu” in modo semplice e a condizioni economiche vantaggiose.