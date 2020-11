Sostegno alle famiglie numerose: aperto il bando per chiedere i contributi

Resterà aperto fino a giovedì 17 dicembre il bando del comune di Santarcangelo dedicato alle famiglie numerose. Finanziato con i fondi della Regione Emilia-Romagna, il contributo è destinato in particolare ai nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli a carico, residenti a Santarcangelo con un reddito Isee non superiore ai 25.000 euro. I cittadini extracomunitari dovranno essere titolari di un permesso o carta di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Per richiedere il contributo economico è necessario compilare la domanda online: tutte le informazioni e il form sono disponibili nella scheda informativa www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/sociali/contributi-famiglie-numerose .