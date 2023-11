Sostegno alle neo-imprese, Cattolica pubblica il bando per richiedere i contributi

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale mette a disposizione contributi destinati alle nuove imprese, in particolare attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio. Il finanziamento del valore complessivo di 15mila euro è stato approvato questa mattina dalla Giunta. È rivolto alle imprese che hanno avviato un’attività, all’interno del territorio comunale, dal 1 gennaio 2023 o a quelli che sono intenzionati ad avviarla entro il 31 dicembre 2023. L’importo del contributo per ogni impresa ammessa potrà variare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500. Ammissibili al finanziamento, spese per l’avvio attività, per l’attivazione di utenze (acqua, luce e gas), adeguamento dei locali, acquisto di attrezzature, canone di locazione. Le domande devono essere inviate per via telematica all’ufficio Suap.

“Anche quest’anno abbiamo confermato il contributo di 15mila euro a sostegno delle nuove imprese – spiega il Vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi – In neppure due anni di mandato, abbiamo caratterizzato questo finanziamento come strutturale, mantenendo così un impegno elettorale preso. Si tratta di una misura concreta di sostegno per chi ha investito nella nostra comunità, con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile, nell’ottica di valorizzare il centro storico, il territorio e di promuovere lo sviluppo occupazionale nel Comune. Mi preme sottolineare che nel 2020 il contributo era di 10mila euro, nel 2021, quando ci siamo insediati, lo abbiamo portato a 12mila e dall’anno scorso lo abbiamo ulteriormente aumentato fino a 15mila euro”.

Il vicesindaco prosegue facendo anche il punto sullo stato del commercio: “Un investimento messo in campo perché siamo consapevoli che il comparto del commercio in generale sta vivendo, già da diversi anni, delle criticità strutturali legate ai centri commerciali, all’on-line. Criticità che purtroppo non hanno risparmiato il nostro territorio. Per questo, la nostra Amministrazione comunale ha tra le sue azioni di governo quella di sostenere il tessuto commerciale della città. E due sono i fronti su cui stiamo lavorando: il primo punta a supportare le attività aperte in modo tale da scongiurare la loro chiusura, mentre il secondo fronte è quello di incentivare coloro che vogliono creare impresa nel commercio. Ecco il motivo di questo bando”. Ma il Vicesindaco Belluzzi mette l’accento anche su un altro aspetto che caratterizza l’azione di governo: quello della condivisione degli interventi con le categorie economiche. “Questo contributo – continua – nasce da una volontà concertata con Cna. Ma la condivisione è all’origine di altre proposte, come quella sugli “Street tutor” con Confcommercio e “Cattolica open winter”. Penso anche al progetto di Natale dello scorso anno, così come quello che inaugurerà a fine mese, costruito in piena collaborazione con tutte le associazioni di Categoria e gli operatori economici della città, e' stata confermata la manifestazione Cattolica wine tour a cui abbiamo assegnato un contributo di 15mila euro come richiesto dai commercianti del centro o alla riqualificazione degli arredi dell’ultimo stralcio di via Dante per 250mila euro, i cui lavori inizieranno entro la fine dell'anno. Abbiamo affrontato anche il tema degli artisti di strada su input dei commercianti del centro e quello del rilancio del mercato coperto. Tutti progetti frutto di concertazione con le categorie economiche e commercianti a cui va il nostro ringraziamento per il loro prezioso apporto all’azione amministrativa. Una dimostrazione concreta di collaborazione fattiva tra ente pubblico e corpi intermedi legati all’economia cittadina. E una dimostrazione di come la nostra Amministrazione abbia la volontà di ascoltare e andare incontro alle richieste e proposte di categorie e operatori economici.

E a proposito dell’azione di governo condivisa, Belluzzi si sofferma anche sul tema mobilità: “ Praticamente tutte le sigle sindacali riconducibili al commercio e all’artigianato hanno proposto in modo unitario indicazioni sul fronte della mobilità e parcheggi. Significa che hanno messo insieme una visione collettiva e condivisa sulla città, un risultato molto importante che credo meriti una profonda considerazione da parte dell'amministrazione comunale, questo soprattutto nel momento in cui ci troveremo a ragionare sulle scelte concrete da legare al nuovo piano della mobilità”.