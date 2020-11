Sostegno allo studio: consegnati agli alunni 400 tra pc, tablet e connessioni internet

Si è conclusa giovedì pomeriggio la consegna dei primi 400 tra pc, tablet e connessioni agli studenti riminesi per il contrasto al digital divide. Un investimento reso possibile grazie a più di 230 mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per tutto il territorio del Distretto Nord e che serviranno a dotare gli studenti e le studentesse di dispositivi e strumenti necessarie a garantire la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e i compagni. I beneficiari sono stati individuati tramite un apposito bando, coordinato dal Comune di Rimini per tutto il distretto. Oltre a questi sono già in arrivo altri cento strumenti digitali pronti per essere consegnati ad altre famiglie.

“Ridurre il digital divide – spiega Mattia Morolli, asssessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – non è solo un’esigenza frutto dell’emergenza sanitaria, ma un obbiettivo strutturale che Rimini si è data per aumentare la dotazione digitale di tutti i nostri studenti, a prescindere dalle possibilità economiche di partenza. Strumenti ormai imprescindibili anche in scenari post emergenziali, visto che la didattica a distanza e le dotazioni informatiche rientrano a pieno titolo tra quelle di cui ogni studente deve dotarsi per una formazione innovativa e al passo con i tempi”.