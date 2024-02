Scuola inclusiva, dal Comune un investimento di 700 mila euro per il sostegno agli alunni disabili

Supera un totale di 700mila euro l’impegno complessivo dell’Amministrazione comunale a sostegno della disabilità nelle scuole per l’anno 2022/23. Un dato in progressivo incremento nel corso degli anni, che denota il crescente impegno del Comune a fronte dell’aumento di richieste da parte delle Direzioni didattiche.

In dettaglio, nell’anno scolastico precedente a quello in corso, hanno beneficiato dell’assistenza educativa 104 alunni e studenti, con una spesa di circa 570mila euro. Il servizio, affidato alla cooperativa sociale Il Millepiedi, è stato inoltre integrato con ulteriori 45mila euro di contributi erogati direttamente alle scuole lontane dal territorio comunale frequentate da alunni santarcangiolesi con disabilità.

A queste due voci si unisce l’impegno – pari a 82mila euro – per garantire un servizio di trasporto scolastico pienamente inclusivo agli 11 studenti con disabilità che utilizzano le linee regolari di Start Romagna e le due linee dedicate, compresa una realizzata con un mezzo adibito al trasporto di sedia a rotelle.

Completa il quadro del sostegno alla disabilità in ambito scolastico, infine, la fornitura di ausili tecnologici – come computer e tablet – ove necessario per rendere più efficace l’intervento educativo integrato e sviluppare l’autonomia personale, per una spesa di circa 4mila euro.

“L’intervento educativo-assistenziale, declinato nella figura dell’educatore di plesso o individuale, è stato garantito a tutti gli alunni e studenti con disabilità residenti a Santarcangelo che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, anche fuori Comune e Provincia” spiegano la sindaca Alice Parma e l’assessora ai Servizi scolastici, Angela Garattoni. “Un impegno da parte dell’Amministrazione comunale che cresce in modo costante, senza aumenti delle tariffe per le famiglie o dell’imposizione generale sulla cittadinanza: anche per l’anno scolastico 2023/24 è già stato effettuato un primo stanziamento di oltre 700mila euro, che potrà essere ulteriormente incrementato in corso d’anno”.