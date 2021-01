Sostegno per l'affitto, aperto il bando regionale: San Giovanni al fianco delle famiglie

"Casa, sostegno per pagare l'affitto": è questo il nome dell’ ulteriore manovra della Regione Emilia-Romagna che destina ulteriori 11 milioni e 600 mila euro per aiutare persone e famiglie in difficoltà economica nel pagamento dell’affitto, soprattutto in questo momento, con le conseguenze della pandemia che per tanti si traducono in un peggioramento delle condizioni di vita. Le risorse saranno messe a disposizione di Comuni e Unioni di Comuni, che potranno scorrere ed esaurire le graduatorie pregresse e formulare specifici bandi per raccogliere nuove richieste. Da oggi il Comune di San Giovanni ha pubblicato sul sito comunale il relativo Bando. Sarà possibile presentare la domanda fino al 26 febbraio 2021. La Regione sta predisponendo una piattaforma web attraverso la quale, in alternativa, presentare la domanda.

A beneficiarne potranno essere famiglie e persone in difficoltà economica che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito la perdita o una consistente riduzione del reddito e non riescono a pagare il canone di locazione della casa in cui abitano. I cittadini potranno fare domanda per avere un contributo fino a tre mensilità, fino ad un tetto massimo di 1.500 euro. Le domande saranno articolate in due graduatorie distinte: la prima, a cui viene inizialmente riservato il 60% delle risorse complessive, dedicata a coloro che, con un Isee annuo fino a 35 mila euro, hanno subito un calo del reddito a causa del Covid; la seconda per i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 17 mila euro, in questo caso a prescindere dal calo reddituale.

Nel 2020 si è dato risposta a 124 beneficiari complessivi relativamente a contributi per l’affitto. Di questi, 48 sono i beneficiari del Bando regionale affitti 2020, per un totale di 42.151,71€ di contributi, di cui 2.457 € dal Comune ed il resto proveniente dalla manovra regionale, altri 4 sono stati individuati con lo scorrimento della graduatoria 2019, per un totale di € 1.756,52. Infine con Obiettivo Famiglia 72 sono stati i beneficiari relativi al solo contributo affitto per un totale di € 23.552,40 provenienti da risorse regionale.

“La manovra regionale- specifica l’Amministrazione Morelli- affianca gli investimenti comunali già realizzati nel 2020 sul versante sociale per poter fornire tutte le risposte alle necessità dei cittadini più fragili a causa della perdita del lavoro, o perché in cassa integrazione, in stato di mobilità, oppure lavoratori precari o stagionali che hanno subito la riduzione dell’orario di lavoro, ma anche per coloro che hanno redditi molto bassi. I Servizi Sociali e l’Urp comunali saranno disponibili nel supporto ai cittadini anziani e a tutti coloro che non fossero in grado di approcciarsi direttamente alla piattaforma regionale. Di fronte ai bisogni fondamentali della nostra comunità, soprattutto in ambito sociale, quando si creano speranza ed aspettative, bisogna essere conseguenti e concreti. Grazie alle risorse regionali e comunali nel 2020 abbiamo dato risposta a tutte le persone in graduatoria e le ulteriori risorse stanziate ci permetteranno di evadere le 19 domande residue pervenute nel 2019 e quelle che sopraggiungeranno nel 2021, in quanto grazie ad Obiettivo Famiglia, l’Amministrazione comunale potrà fornire aiuto anche nel caso in cui le attuali esigenze superassero lo stanziamento regionale. Questa è la riprova che quando si crea una sinergia negli interventi istituzionali a più livelli si forniscono risposte più efficienti.”

Il link al bando: https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/news-43/casa-sostegno-per-pagare-laffitto/