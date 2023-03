Sostegno alla pratica sportiva, 164 i beneficiari dei contributi previsti dal progetto borsa di sport

Sono 164 i beneficiari del contributo previsto dal progetto “Borsa di sport – voucher comunale”, l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per sostenere la pratica sportiva tra i più giovani. Il bando 2022/2023 metteva a disposizione un fondo da 40 mila euro destinato alle famiglie con meno possibilità economiche a copertura – totale o parziale – dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività sportiva dei bambini e ragazzi nati tra i 6 e i 17 anni. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria, attraverso la quale si è data risposta a 164 domande, per un valore medio di 243,90 euro di contributo a beneficiario a fronte di un tetto massimo di 250 euro. La graduatoria è consultabile sul sito del Comune di Rimini.

“Borsa di sport è una delle azioni che come Amministrazioni promuoviamo per cercare di incentivare l’attività fisica tra i più giovani - sottolinea l'assessore allo Sport Moreno Maresi - consapevoli dell’importanza che lo sport ha oltre che per lo sviluppo fisico anche per gli aspetti relazionali, soprattutto dopo il periodo della pandemia che per tanto tempo ha costretto all’isolamento, con riflessi anche sui piccoli. Con questo bando grazie alle risorse comunali diamo risposte concrete a ben 164 ragazzi a cui si somma il progetto Back to sport, che consente ai giovani di provare le discipline più diverse, entrando così in contatto con le società sportive del territorio, che rappresentano una risorsa fondamentale per le nostre comunità. L’importanza della Borsa a sostegno dello sport è diventata tale, che, compatibilmente con le risorse del Comune di Rimini, si cercherà di aumentare il budget a disposizione, e allo stesso tempo, rendere ancora più snelle le procedure di assegnazione”.