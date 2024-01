Sostegno alle Unioni dei Comuni, al via gli incontri per definire il Piano di riordino territoriale

Parte da Piacenza e Parma il percorso di costruzione del nuovo Programma di riordino territoriale (Prt) 2024-2026, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali della Regione, delle organizzazioni firmatarie del “Patto per il lavoro e per il clima” e delle altre componenti della società civile. Per valorizzare le esperienze in corso e gli importanti risultati già raggiunti, la Regione ha proposto un nuovo percorso di elaborazione condivisa, fondato sull’ascolto degli attori istituzionali e delle organizzazioni economico-sociali. Un Programma che porterà nel prossimo triennio a sostenere le Unioni dei Comuni e i servizi da esse offerti a cittadini e imprese per oltre 50 milioni di euro tra finanziamenti regionali e nazionali.

“Il Prt è lo strumento triennale con il quale diamo forma concreta all’assetto di governance del sistema istituzionale regionale, favorendo la gestione associata di funzioni comunali strategiche per dare una offerta migliore di servizi- commenta l’assessore regionale al Bilancio e Riordino istituzionale, Paolo Calvano-. Anche grazie a una rinnovata azione legislativa e di programmazione, nell’ultimo decennio la Regione ha consolidato il processo di riordino e di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali del territorio, per sperimentare assetti di governance e gestionali più rispondenti ai bisogni di famiglie, imprese e territorio”.

Nei primi mesi del 2024, con il ciclo di incontri territoriali di ascolto per presentare le proposte emergenti, si raccoglieranno dai diversi attori istituzionali e socio-economici riflessioni e stimoli al dibattito. Gli incontri territoriali sono accompagnati anche dalla sperimentazione di forme nuove di partecipazione e confronto online, per ampliare la raccolta del contributo attivo e diretto dei soggetti coinvolti.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno per le Province di Piacenza e Parma il 25 gennaio (10-13, Palazzo del Podestà Via Sforza Caolzio, 1 - Castell'Arquato, Pc); per le Province di Modena e Reggio Emilia l’1 febbraio (10-13 Rocca Estense, Corso Umberto I, 22 - San Martino in Rio, RE); per le Province di Ferrara e Ravenna l’8 febbraio (10-13 Rocca Estense, Piazza dei Martiri - Lugo, Ra); per le Province di Forlì-Cesena e Rimini il 20 febbraio (10-13 Rocca Albornoziana, Via Guglielmo Oberdan Forlimpopoli, FC). Il ciclo di incontri si concluderà nel mese di febbraio a Bologna, con data ancora da definirsi.