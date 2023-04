Sostenere gli alunni con disabilità nelle classi: sette le realtà ammesse alla gara europea

Sostenere e affiancare gli alunni con disabilità nelle classi: sono sette in totale le realtà ammesse alla gara europea aperta per l’affidamento del servizio di supporto all’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini con disabilità certificata frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia a titolarità e a gestione diretta comunale. L’obiettivo è quello di selezionare un partner in grado di garantire un servizio di alta qualità per i prossimi anni e che lavori per la valorizzazione del ruolo dei nidi e delle scuole d’infanzia del Comune. Al momento, le proposte sono al vaglio di una commissione tecnica di valutazione ad hoc.

“Un importante servizio che ci permetterà di impiegare un maggior numero di educatrici ed educatori per il sostegno delle ragazze e dei ragazzi che presentano forme di disabilità, aspetto che, come testimoniano le statistiche, è in aumento sia a livello territoriale che nazionale - è il commento dell’amministrazione comunale -. Il progetto ha un valore pari a 5 milioni e mira a far sì che ciascun bambino sia adeguatamente seguito, affiancato, accompagnato nel suo cammino didattico, evitando discriminazioni e diseguaglianze nell'insegnamento e nell’integrazione tra i banchi. Tutte e tutti hanno il diritto a un percorso scolastico sereno, positivo e ricco di relazioni. Proprio per questo, per individuare la realtà più idonea a prestare questo servizio, puntiamo sulla qualità della proposta e sull’innovazione. L’educatore è una figura centrale, cardine nelle scuole, sia per quanto concerne la relazione diretta con il ragazzo sia per quanto concerne la capacità di creare un ambiente confortevole e accogliente”.