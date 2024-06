Sosteniamo il talento, si chiude l’edizione 2024: assegnate nove borse di studio ai giovani danzatori

Sono 9 le borse di studio assegnate grazie alla 14esima edizione di Sosteniamo il Talento, il progetto organizzato da Spazio Corpo Asd, ideato e diretto da Marco Baldazzi in collaborazione con la Direzione dei Teatri per sostenere giovani artisti under 30 residenti nelle province di Rimini e Forlì-Cesena.

Un progetto culminato lo scorso marzo del Teatro Galli, quando sul palcoscenico sono saliti 60 tra danzatrici e danzatori di 17 scuole del territorio che, diretti da Marco Baldazzi e Valentina Golfieri, hanno dato vita a “Cartoline da Rimini”, spettacolo ispirato alle cartoline da fine Ottocento ad oggi appartenenti alla collezione Fausto Mauri della Biblioteca Gambalunga.

In scena, insieme agli allievi, anche artisti ospiti ed ex borsisti, giovani che attraverso il progetto “Sosteniamo il Talento” negli scorsi anni hanno potuto avanzare nel loro percorso di formazione artistica, frequentando le più prestigiose accademie internazionali di danza, musica e teatro. Un’opportunità che grazie all’edizione di quest’anno è andata a favore di altri nove giovani talenti, con borse di studio assegnate a Gianluca Cardinali, Sara Consalici, Anita Depaoli, Giulia Gozzi, Deva Iacubino, Anaysse Vittoria Ranalli, Rebecca Rofrano, Elisa Tamagnini, Francesca Zullo.

Organizzato da Spazio Corpo Asd e grazie al sostegno del Comune di Rimini dal 2010 Sosteniamo il Talento ha elargito borse di studio per un valore complessivo di 43.950 euro. Fondamentale nell’assegnazione delle borse di studio di quest’anno il contributo di Romagna banca, Gruppo Sgr, Uisp territoriale Rimini partners e sostenitori dell’iniziativa.