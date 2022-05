Sostenibilità e innovazione, 48 studenti regalano spunti per il futuro nel progetto del Gruppo Maggioli

Sabato 14 maggio si è svolto Greennovation – Hackathon, la concretizzazione di un progetto che nasce dalla sensibilità condivisa degli Istituti scolastici superiori “Einaudi – Molari” e il Gruppo Maggioli verso sostenibilità e innovazione. L’evento è stato ospitato all’interno della Corporate Academy del Gruppo Maggioli, un luogo pensato proprio per la condivisione e il team working.

Il territorio ha accolto proattivamente l’idea e Amazon, Banca Malatestiana, Citrus, SimpleNetworks, Tulips e Tangible hanno lanciato, ai 48 studenti partecipanti, 2 challange dedicate a: Green mobility e Green packaging. Gli studenti, supportati da 8 mentor individuati tra gli alunni ed ex alunni dell’associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna, hanno portato a termine, durante la giornata di evento, progetti innovativi che sono stati visionati e premiati dalle imprese partner.

Coinvolte anche le Istituzioni: Regione Emilia – Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Confindustria Giovani Romagna e Comune di Santarcangelo, in particolare sono intervenuti: Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna, Sauro Passeri, presidente Confindustria Giovani Romagna, l’onorevole Alessandro Fusacchia Commissione Cultura, scienza e istruzione e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

L’onorevole Fusacchia ha sottolineato l’importanza di questo tipo di progetti che trasformano l’orientamento da informazione a esperienza: acquisire competenze e confrontarsi è alla base della crescita dei giovani studenti, risulta fondamentale, per capire in quale direzione evolversi come persone e professionisti, mettersi alla prova, sperimentare e lasciarsi coinvolgere dal territorio, raggiungendo con maturità e sensibilità convinzioni e opinioni. Il presidente Bonaccini, complimentatosi per la qualità del progetto organizzato, ha replicato confermando l’importanza di stimolare i ragazzi al confronto per il futuro, soprattutto su temi prioritari quali sostenibilità, progresso tecnologico e lavoro – “la crescita non può che essere sostenibile” - ricordando il Patto per il Lavoro e per il Clima, la consuetudine con cui la Regione Emilia – Romagna condivide tutte le scelte strategiche con i diversi attori locali: Enti, Sindacati, Imprese, Scuola, Atenei, Associazioni Ambientaliste, Terzo Settore e Volontariato, Professioni, Camere di Commercio e Banche, per il rilancio e lo sviluppo della Regione, in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

“Crediamo nell’innovazione e nell’evoluzione, non solo perché l’Ict è il nostro business, ma perché è il nostro approccio, il nostro modo di ‘fare impresa’, cerchiamo continui stimoli interni ed esterni grazie alle molte opportunità di confronto e condivisione con gli Istituti scolastici e le Università, che abbiamo spesso ospitato nel nostro campus Maggioli Academy, con altre imprese a livello locale e internazionale e con la comunità - dichiara Cristina Maggioli, consigliere delegato Risorse Umane del Gruppo Maggioli -. La Responsabilità Sociale d’impresa per noi rappresenta la rete di relazioni virtuose costruite con il territorio, per alimentare una crescita sostenibile a livello sociale, ambientale ed economico e soprattutto le attività concrete che coinvolgono i giovani nell’obiettivo condiviso di generare valore. La giornata di Hackathon è stata accolta con entusiasmo ed energia, un ulteriore risultato di aggregazione e consapevolezza”.

"L’Hackathon, nella scuola, è un importante strumento di innovazione didattica e metodologica per studenti e docenti ed è molto efficace dal punto di vista dell’apprendimento. L’evento di sabato ha confermato le nostre aspettative, restituendoci feedback positivi per proseguire su questa linea” ha commentato Daniela Massimiliani, Dirigente Einaudi-Molari. L’evento si è svolto anche con il supporto di: RRHolding, Birgo Burger, Fluxo, Valmarecchia Comunità solidale.

Tutti i progetti presentati si sono contraddistinti per credibilità e attenzione al dettaglio, sviluppando idee contestualizzate e tenendo presenti tutti gli elementi utili a proporre un vero e proprio piano di sviluppo. Ad essere premiati nello specifico sono stati i ragazzi dei gruppi ‘terra’ e ‘sole’, riconoscendo a tutti l’ottimo lavoro di team building. Per la challenge relativa al green packaging, il gruppo ‘terra’ ha ideato un pack fashion friendly prodotto con materiali di riciclo, che dopo la spedizione può essere riutilizzato anche come appendiabiti, creando a supporto un sito web di presentazione. Il gruppo sole, invece, per la challenge sulla green mobility ha lavorato sul concetto di filiera virtuosa immaginando sul territorio locale un autobus elettrico movimentato anche attraverso l’utilizzo delle alghe.