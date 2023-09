Sostituzione delle luci nei lampioni, risparmio del 70% di quanto previsto con i vecchi corpi illuminanti

Proseguono gli interventi di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti presenti in città. È in corso in questi giorni, infatti, il relamping del tratto del fiume Ventena tra il ponte di via del Turismo e la foce (via Gran Bretagna e via destra e sinistra Ventena). I lavori di questo tratto sono finanziati da fondi Pnrr e prevedono la sostituzione dei vecchi apparecchi, altamente energivori e inquinanti, con nuovi led con performance maggiori con una potenza di 40 w.

Questa sostituzione permetterà al Comune di Cattolica di risparmiare circa 19.000 kw/anno, oltre il 70% di quanto previsto con i vecchi corpi illuminanti. Sarà sanata inoltre la problematica del malfunzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione, dovuto prevalentemente da infiltrazioni o rotture di apparecchi ormai obsoleti.

“Stiamo continuando negli interventi di efficientamento energetico della città. - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni - Questo è solo il preludio di un progetto più generale di sostituzione tutta l’illuminazione pubblica attraverso un project financing in fase di definizione che andrà ad interessare tutta la città. Intanto diamo una risposta concreta ad una zona che necessità di molti interventi di riqualificazione”.