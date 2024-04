Sotto il Sole di Riccione sfilano le storiche Fiat 500, le derivate e le auto d’epoca

Domani, domenica 14 aprile, le mitiche Fiat 500, insieme ad altre auto d’epoca, si danno appuntamento in viale San Martino e in piazzale San Martino, per un’iniziativa che quest’anno coinvolge tutti i quartieri della città in un percorso che si snoda verso il centro e poi verso la zona Alba. “Ho sposato subito e con grande entusiasmo questa bellissima sfilata delle mitiche 500 storiche - osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Quest’anno abbiamo voluto ingrandire l’evento e soprattutto abbiamo scelto di portarlo in sfilata in tutta la città e non soltanto in centro. Sono veramente contento che si sia creato subito feeling con il Fiat 500 Club che ha accolto con piacere l’idea. Sarà una domenica all’insegna della storia dell’automobile italiana che abbraccerà l’intera Perla verde, dall’Abissina a Riccione Paese e dal centro fino ad Alba e Marano”.

Dalle 7:30 fino alle 10:20 circa si svolgeranno le consuete operazioni di accoglienza, iscrizione e consegna dei gadget, prima di partire per un giro turistico che animerà tutta Riccione. Alle 10:20 il corteo delle vetture partirà in direzione di Riccione Paese per arrivare in piazza Unità, dove sosterà tra le 10:30 e le 11:30, accolto dal comitato locale. Alle 11:30 la sfilata delle auto procederà da via Diaz in direzione del quartiere Alba. Alle 12:15 il tour riccionese è atteso in viale Tasso e in piazza Sacco e Vanzetti, dove sosterà fino alle 16:00 circa. A far compagnia alla storica utilitaria prodotta dalla nota casa automobilistica torinese ci saranno anche altri modelli, insieme alle vetture d’epoca che hanno fatto la storia dell’automobile.