Sottopasso allagato, Beatriz Colombo attacca l'assessore: "Foto imbarazzante, chieda scusa"

Alla parlamentare Beatriz Colombo (Fratelli d'Italia) non è proprio piaciuta la scelta dell'assessore Simone Imola di pubblicare, via social, una fotografia in cui è immortalato al fianco della Protezione civile nell'aiutare a liberare il sottopasso di viale La Spezia finito nel fine settimana sott'acqua. La parlamentare affida il suo pensiero a un lungo comunicato stampa: "Trovo irresponsabile il comportamento tenuto dall'assessore Imola in occasione dell'ennesimo allagamento del sottopasso di viale La Spezia, dove si è fatto volontariamente fotografare in una personale passerella mentre sposta un'idrovora durante un'operazione di soccorso di Protezione Civile, mettendo in imbarazzo ed in difficoltà chi veramente lavora e si occupa di emergenze. Quindi, per rispetto nei confronti dei volontari, chiedo all'assessore di scusarsi con loro e rimuovere immediatamente il post dai social".

"Non è richiesto infatti agli assessori alcun ruolo operativo, ma politico - prosegue la parlamentare -. L'assessore deve fare in modo che i lavori vengano svolti, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti e se voleva farsi una foto avrebbe potuto farla con le mani in tasca per rendere meglio l'idea del suo contributo di quella mattinata. Imola pensi piuttosto a risolvere un problema annoso, che il suo partito ha aggravato costruendo il Trc. E non pensi nemmeno a dare qualche responsabilità a Governo che i soldi per gli alluvionati li ha già messi a disposizione del Comune, circa 700mila euro e che sono stati usati per altro, come egli stesso scrive e sottolinea. Un amministratore dovrebbe conoscere meglio le priorità della propria Città e non confondere i danni dell'alluvione con quelli dell'incuria verso un sottopasso che si è allagato anche per una semplice pioggia".

La parlamentare prosegue: "I fondi che ha affermato di voler utilizzare sono destinati a chi ha subito danni dovuti all'alluvione, non per coprire le mancanze che da anni il Comune doveva risolvere. Quello che manca è una progettualitá e una visione d'insieme. I fondi dell'alluvione di maggio non possono essere tolti agli alluvionati per mancanze di chi amministra Riccione. Già l'anno scorso, quando ero in Consiglio Comunale, la Giunta aveva previsto 300mila euro per la sistemazione delle fognature, da finanziare tramite mutuo. Quest'anno la previsione è di 150mila: dimezzata, nonostante i proclami. Nel frattempo però hanno alzato le tasse, reintroducendo l'Irpef, per 2.5 milioni: quindi, semplicemente, li usino".

"Per l'offesa alla Protezione Civile, Imola dovrebbe dimettersi, ma tranquilli non lo farà - conclude Beatriz Colombo -. Ma almeno sistemi le fogne con i soldi che ha chiesto ai Riccionesi, senza addebitare ai Cittadini e al Governo il costo delle sue passerelle domenicali. A tal proposito ho già preso contatti con la struttura commissariale per evitare che i fondi, invece che per le emergenze, vengano utilizzati per le negligenze".