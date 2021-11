Sottotetto in fiamme, paura nella prima mattinata di domenica

Tanta paura in una villetta di via Bastioni Meridionali a Rimini, a ridosso dell'Arco d'Augusto, per un incendio che si è sviluppato nel sottotetto. L'allarme è scattato intorno alle 6 quando il fumo si è levato dal tetto e ha fatto accorrere i vigili del fuoco con le autobotti. Per permettere al personale del 115 di operare la strada è stata chiusa dai carabinieri. L'incendio è stato domato ma, ancora alle 10.30, erano in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire le cause delle fiamme.