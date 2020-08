SP 8 “Santagatese”: allestita la deviazione in prossimità del ponte sul Marecchia

Continuano senza sosta i lavori sulla SP 8 “Santagatese” e dopo l’intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada secondo il progetto congiunto dell’Ufficio Tecnico provinciale e di quello comunale, oggi è entrata in esercizio la deviazione in prossimità del ponte sul Marecchiola. Sarà così possibile all’impresa incaricata, F.lli Soldati, di operare più rapidamente e in sicurezza al progetto di consolidamento delle strutture del ponte. Per accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento, l’impresa lavorerà senza soluzione di continuità anche in questo periodo di ferie, così da limitare i disagi alla circolazione. “Anche questo progetto – dichiara il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – ha visto l’attiva partecipazione del nostro personale del Servizio Infrastrutture Viarie e rappresenta senza dubbio una risposta, nell’ambito della nostra strategia di intervento complessiva, alle esigenze del sistema della viabilità dell’alta Valmarecchia.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.