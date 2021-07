Spaccata al centro commerciale, furgone usato come ariete per rubare i cellulari

Maxi spaccata nella notte tra giovedì e venerdì al centro commerciale I Malatesta di Rimini dove una banda di malviventi ha fatto razzia di telefoni cellulari. Il colpo è andato in scena verso el 3.30 quando i ladri, a bordo di un furgone, sono arrivati davanti alla porta antincendio dell'Ipercoop sul retro della struttura. Utilizzando il mezzo come ariete hanno sfondato la porta e, una volta dentro, si sono diretti immediatamente nell'area dove erano custodite le scatole dei telefoni cellulari. In pochi secondi sono spariti oltre 100 pezzi ma l'entrata in funzione dell'impianto d'allarme, oltre all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri e delle guardie giurate, ha costretto i malviventi a fuggire in tutta fretta lasciando parte del bottino. Nonostante l'intervento delle gazzelle, la banda è riuscita a far perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti sull'impianto di videosorveglianza con la speranza che dai fotogrammi emergano elementi utili per individuare i ladri.