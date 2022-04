Spaccata all'Emporio Gastronomico di Lucio Paesani: sparito l'incasso e i prosciutti

Spaccata ai danni dell'Emporio Gastronomico, il locale di Lucio Paesani in via XX settembre 1870 a Rimini, che nella notte tra domenica e lunedì è stato visitato dai ladri. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero usato uno dei tavolini del dehor come ariete per sfondare la vetrata della porta d'ingresso e, una volta dentro, hanno fatto man bassa di quanto si trovava a tiro. Oltre alla cassa, che conteneva l'incasso di tutto il fine settimana, i ladri hanno approfittato della situazione per far sparire anche dei prosciutti pregiati, altri prodotti alimentari e bottiglie di vino. Al momento l'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.