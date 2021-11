Spaccata alla boutique, spariti capi griffati per migliaia di euro

Un colpo da diverse migliaia di euro in capi griffati quello andato in scena nella notte tra domenica e lunedì a Riccione, in viale Ceccarini, dove ad essere presa di mira è stata la boutique Folli Follie. I malviventi, usando la tecnica della spaccata, sono entrati in azione nel salotto della Perla Verde intorno alle 5. Con delle grosse pietre hanno mandato in frantumi la vetrina per poi fare man bassa dei vestiti esposti sugli scaffali. Dopo aver razziato quello che hanno trovato a portata di mano, i ladri sono fuggiti mentre sul posto sono accorsi sia i vigilantes privati che i carabinieri ma i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti dell'Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosrveglianza con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad individuare gli autori del colpo.