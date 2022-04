Spaccata alla ferramenta, i titolari: "Più i danni alla vetrina del bottino"

E' entrato in azione abbastanza presto il malvivente solitario che, nella prima serata di giovedì, ha messo a segno una spaccata ai danni di una ferramenta di Rimini. Il colpo è andato in scena verso le 21.30 all'incrocio tra le vie Pascoli e Lagomaggio quando il ladro, presumibilmente con una mazza, ha mandato in frantumi la vetrina del negozio ed è entrato all'interno puntando direttamente alla cassa. Arraffati i pochi spiccioli nel cassetto è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme è stato un vicino della ferramenta che, udito il botto, ha chiamato i titolari che a loro volta hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. "Un bottino misero - spiegano i proprietari della ferramenta - dal momento che nella cassa c'erano pochi euro, quello che è più rilevante è il danno fatto alla vetrina che ha un costo di diverse migliaia di euro". Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti con la speranza che dalle telecamere possano emergere elementi utili ad individuare il malvivente.