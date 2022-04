Spaccata alla gelateria, il tratto del nuovo lungomare già finito nel mirino dei malviventi

Spaccata notturna alla gelateria Pellicano sul nuovo lungomare di Rimini dove i malviventi, utilizzando un tombino di ghisa, hanno sfondato la vetrata del negozio. I ladri sono entrati in azione alle 2.40 e, una volta dentro l'attività, si sono precipitati sulla cassa per impossessarsi dei contanti. Un bottino misero, all'interno vi erano solo i pochi euro del fondocassa, a fronte dei danni ingenti provocati per sfondare la porta. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato con gli inquirenti che hanno effettuato i rilievi di rito e acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per individuare gli autori del colpo. Quel tratto del nuovo lungomare di Rimini non è nuovo a simili furti e, già in passato, era stato colpito sia il bar che la tabaccheria utilizzando lo stesso metodo. Infuriati i commercianti della zona che, da tempo, lamentano come la pedonalizzazione di via Tintori abbia portato a un sensibile aumento dei colpi a causa del poco passaggio di persone con l'area che dopo il tramonto diventa di fatto un deserto.