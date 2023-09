Spaccata nel cuore della notte, i ladri si portano via la cassa della Farmacia di piazza Tre Martiri

Furto in pieno centro storico a Rimini. Nel cuore della notte tra domenica e lunedì (11 settembre) i ladri hanno preso di mira la Farmacia Cantelli, che si trova proprio nel cuore di Rimini in piazza Tre Martiri. I malviventi hanno scardinato una porta, che si trova all’angolo con via Garibaldi, e una volta entrati hanno portato via il registratore di cassa. E’ da quantificare il valore complessivo del furto. Da una prima ricognizione non sarebbero invece stati esportati farmaci. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine e nelle prossime ore si farà ausilio anche del sistema di videosorveglianza presente all’esterno del negozio per provare a risalire agli autori del furto.