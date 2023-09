Danni per oltre 3mila euro per rubarne 3, negoziante disperato: "Qui è terra di nessuno"

Brutta sorpresa, venerdì mattina, per Matteo Morolli titolare del negozio di fiori di viale Matteotti a Rimini che nel corso della notte è stato preso di mira dai ladri. I malviventi hanno spaccato la veranda esterna che ripara le piante e, poi, hanno sfondato la vetrina. Una volta dentro hanno puntato direttamente alla cassa al cui interno però c'erano appena 3 euro. Col misero bottino sono poi scappati e, solo alla riapertura dell'attività, il furto è stato scoperto. "I danni sono ingenti e superano i 3mila euro - spiega sconsolato Morolli. - Già in passato avevamo avuto una visita simile con una serie di danneggiamenti che superavano di gran lunga quanto ci avevano rubato. In una occasione, per sottrarci una pianta di limone, avevano tagliato la tenda di plastica".

"Purtroppo - prosegue il titolare dell'attività - qui siamo diventati terra di nessuno tra la Caritas, i giardinetti dove gli sbandati bivaccano e il lungoporto dove accade di tutto. Lo scorso gennaio avevamo fatto le riparazioni alla veranda e, dopo appena 9 mesi, siamo tornati al punto di partenza. Questa note si sono portati via anche la telecamera di videosoveglianza. E' sotto gli occhi di tutti che, negli ultimi anni, la situazione è peggiorata progressivamente".