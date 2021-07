Spaccata durante i rigori: svaligiata la libreria Caimi

Sono stati di più i danni provocati che l'ammontare del bottino messo a segno quelli provocati dai malviventi che, nella notte di domenica, hanno svaligiato la libreria Caimi in via Bastioni meridionali a Rimini. I ladri hanno approfittato dei minuti finali della partita Italia-Inghilterra e, mentre gli azzurri erano impegnati nei calci di rigore, hanno sfondato la vetrina. In pochi minuti si sono diretti verso la cassa e, dopo aver arraffato circa 50 euro del fondocassa, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E' scattato l'allarme e sul posto, oltre al titolare, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato. Sono in corso le indagini, con l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, per riuscire ad identificare gli autori del colpo.