Sfondano la porta blindata per rubare pochi spiccioli, più il danno del bottino

Hanno sfondato una porta blindata per rubare pochi spiccioli provocando danni maggiori a quello che è stato il bottino. A finire nel mirino dei ladri è stato un salone di parrucchiera a Marina Centro, in viale Misurata, visitato dai malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì. La titolare si è accorta del furto solo nella prima mattinata, quando è andata ad aprire il negozio, e ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. "Hanno spaccato la porta per portare via nemmeno 40 euro in monetine - ha spiegato la vittima. - Secondo me sono stati disturbati da qualcosa perchè non hanno preso il salvadenaio di fianco alla cassa che era decisamente più pieno. Adesso dovrò rifare la porta e, sicuramente, mi costerà parecchio. Per fortuna questa è la mia prima volta ma, adesso, ho paura".