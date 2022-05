Spaccata in centro storico, per l'osteria è il terzo colpo in pochi mesi

"Complimenti ai soliti simpaticoni per il loro tempismo, abbiamo appena finito di sistemare la precedente porta sfondata". Questo l'amaro commento lasciato su Facebook dal titolare dell'osteria “Io e Simone”, in piazzetta Teatini a Rimini, dopo l'ennesima spaccata ai danni del locale. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica e, come da copione, hanno distrutto la porta a vetri dell'ingresso per poi far sparire quanto c'era a portata di mano. Un bottino di pochi spiccioli a fronte degli ingenti danni provocati. In tre mesi è la terza spaccata per il titolare che, oramai, si dice sicuro della presenza di una banda specializzata.