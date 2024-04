Spaccata in gelateria per rubare una torta e il fondocassa

Erano 3 i malviventi che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno messo a segno un colpo ai danni della gelateria Il Pellicano di viale Ceccarini a Riccione. I ladri, intorno alle 3, hanno sfondato la vetrina dell'attività vicina alla caserma della Polizia Stradale e una volta dentro si sono precipitati sul registratore di cassa. Dopo averlo aperto hanno fatto man bassa dei contanti, circa 200 euro, per poi fuggire indisturbati non prima di asportare anche una torta e una bottiglia di vino. Solo all'alba di mercoledì, quando lungo viale Ceccarini è transitata una pattuglia dei carabinieri che si è accorta della vetrata in frantumi, il colpo è stato scoperto. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e, adesso, le immagini sono al vaglio degli inquirenti per riuscire ad individuare i componenti della banda.

