Spaccata nella notte, i malviventi scappano con la cassaforte

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì coi malviventi che sono riusciti a stradicare la cassaforte e a fuggire col bottino. Ad essere preso di mira è stato un barbiere di Marina Centro, in via Misurata, dove verso le 2 i ladri hanno fracassato il vetro della porta d'ingresso. Una volta dentro hanno messo completamente a soqquadro il locale e, dopo aver rovistato ovunque, hanno trovato la cassaforte riuscendo a sradicarla dal suo alloggio e a fuggire. Quando il titolare si è accorto del colpo non ha potuto far altro che dare l'allarme e, sul posto, è intervenuta una apttuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Secondo le prime indiscrezioni, il bottino sarebbe discreto.