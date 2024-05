Spaccata nella notte, preso di mira un negozio di abbigliamento

Nuovo colpo della banda delle spaccate che, nella notte tra sabato e domenica, è tornata in azione a Cattolica. Ad essere preso di mira un negozio di abbigliamento in via Carpignola. I malviventi, dopo aver infranto una vetrina, hanno fatto man bassa dei capi in esposizione agevolati anche dal fatto che la boutique non era protetta da un sistema anti-furto. La spaccata è stata scoperta solo nella mattinata di domenica ed è partito l'allarme che ha fatto intervenire i carabinieri per i rilievi di rito e gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza della zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili alle indagini. L'ammontare del bottino, al momento, è ancora in corso di quantificazione.