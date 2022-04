Spaccata notturna al supermercato, colti sul fatto con la refurtiva due malviventi: uno bloccato

Spaccata notturna al Conad di viale Catullo a Riccione. La Centrale Operativa Vigilar ha ricevuto una segnalazione di allarme dal supermercato alle ore 22:14. La centrale si è immediatamente attivata per preallertare la pattuglia e il recapito a sua disposizione. All’arrivo della pattuglia alle ore 22:40, sul posto è stata trovata una vetrata rotta. Non essendoci stato un furto, ed avendo appurato che i malviventi non sono entrati all’interno tramite l’impianto di videosorveglianza, si presume sia stato un atto vandalico. Informati anche i Carabinieri di Riccione.

Alle ore 02:40 la Centrale Operativa riceve una seconda segnalazione di allarme. Visti i fatti recenti è stata immediatamente allertata la pattuglia di zona e il cliente. La pattuglia è arrivata sul posto alle ore 02:53 e ha trovato 2 persone all’interno che tentavano di scappare con la refurtiva; intanto è arrivato sul posto anche il proprietario dell’ immobile. Uno dei due malviventi è stato bloccato, mentre il secondo è riuscito a fuggire lasciando però la refurtiva.