Spaccata notturna in centro storico, depredata la profumeria

I malviventi hanno utlizzato la grata di un tombino per mettere a segno la spaccata ai danni della profumeria "Studio olfattivo" di via Serpieri a Rimini. Il colpo è andato in scena nella notte tra sabato e domenica quando, verso le 4, i ladri hanno preso di mira l'attività nel cuore del centro storico di Rimini. Dopo aver infranto la vetrina hanno fatto razzia dei profumi trovati a portata di mano per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce mentre un residente, svegliato dal rumore, ha dato l'allarme. In via Serpieri, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.