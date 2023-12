Spaccata notturna in centro storico: spariscono sigarette, Gratta&Vinci e contanti

Spaccata notturna nel cuore del centro storico di Rimini, tra giovedì e venerdì, con un malvivente che ha preso di mira la tabaccheria di piazza Mazzini. Il ladro è entrato in azione verso le 4.30 utilizzando la tecnica classica: dopo aver preso la grata in ghisa di un tombino l'ha gettata contro la vetrata dell'attività fracassando la vetrina. L'allarme è entrato in funzione ma la sirena non ha fatto desistere il malvivente che, entrato nell'attività, è riuscito ad impossessarsi di sigarette, Gratta&vinci e contanti del fondocassa per poi fuggire riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Dai primi riscontri il bottino sarebbe ingente e, al momento, è la polizia di Stato ad indagare sul furto con gli inquirenti che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza di trovare elementi utili per individuare il ladro.