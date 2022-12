Spaccata nel pomeriggio di Natale: tanti danni, misero bottino per il bandito solitario

I ladri non si fermano nemmeno per Natale. Ha causato più danni e fruttato un misero bottino il furto commesso nel tardo pomeriggio di Natale alla "Le Fornace" di via Fornace, dove un malvivente - a quanto pare solitario - ha preso di mira la locale parafarmacia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, il ladro ha utilizzato un tombino per mandare in frantumi la vetrina d'ingresso ed accedere all'interno del punto vendita. Una volta entrato ha puntato al fondocassa, dal quale ha arraffato circa 100 euro. Incassato il piccolo bottino il ladro si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto al malvivente. Nel frattempo proseguono le ricerche.