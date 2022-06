Spaccata nella notte: presa di mira un'ottica, spariti occhiali griffati

Un'auto usata come ariete per sfondare la vetrina, il botto nel cuore della notte e in pochi minuti sono spariti occhiali griffati per migliaia di euro. Questo il bilancio della spaccata andata in scena tra mercoledì e giovedì in viale Ceccarini a Riccione ai danni dell'ottica Giulietti e Guerra nel cuore della Perla Verde estiva. I malviventi, dopo aver infranto la vetrata, sono riusciti ad entrare nel negozio facendo man bassa delle montature più preziose ripulendo gli scaffali mentre la sirena dell'allarme suonava all'impazzata facendo accorrere i carabinieri. Una volta ottenuto quello che volevano. i ladri sono riusciti a fuggire con la stessa auto e a far perdere le loro tracce mentre, in viale Ceccarini, è arrivata la pattuglia dell'Arma. Nonostante le ricerche, il veicolo usato dai malviventi non è stato trovato. Ingenti i danni al negozio mentre il bottino, di diverse migliaia di euro, è ancora in corso di quantificazione. Al momento gli inquirenti dei carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare la banda.