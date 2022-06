Spaccata nel salone della parrucchiera: danni ingenti e misero bottino

Spaccata nella prima serata di lunedì, a Rimini, dove i malviventi hanno preso di mira il salone di una parrucchiera provocando costosi danni a fronte di un misero bottino. Il colpo è andato in scena verso le 22.30 in via Boninsegni dove, i malviventi, hanno utilizzato la grata di un tombino per sfondare la vetrina dell'attività. Una volta dentro si sono precipitati verso la cassa e, dopo aver arraffato i pochi spiccioli del cassetto, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato ma i malviventi erano già spariti.