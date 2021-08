Spaccia droga durante la vacanza in Riviera: denunciato un giovane ingegnere

Sono continuati nel corso della settimana i controlli antidroga da parte della squadra di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Rimini. Martedì pomeriggio, nel corso di un normale controllo di routine in un tratto del lungomare sud, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un giovane ingegnere, classe 1984, residente in provincia di Varese. Ad insospettire gli agenti è stato l’atteggiamento del giovane che, alla vista degli agenti, ha tentato immediatamente la fuga. Una volta raggiunto ha spontaneamente consegnato 4 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, giustificandola come consumo personale. Una volta ricevuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, gli agenti hanno deciso di perquisire la stanza del vicino albergo del giovane ragazzo, in riviera per un periodo di vacanza. Nella sua camera sono state rinvenuti sei dosi (pari a 39 grammi totali) di marijuana. Il sospettato, che risulta già noto per consumo e spaccio, è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un'altra denuncia nei confronti di un 41enne è fioccata mercoledì nel corso dei controlli antidroga. In questo caso gli agenti della Polizia giudiziaria di PL, in seguito a segnalazioni, si sono appostate tra via Pegaso e via dell’Orsa Maggiore per seguire i movimenti di una vecchia conoscenza delle Forze dell’ordine, residente nelle vicinanze. Dagli appostamenti sono emersi diversi incontri in cui il sospettato incontrava velocemente alcune persone, tra cui diversi dipendenti già noti. A quel punto gli agenti hanno atteso un nuovo incontro e hanno raggiunto e bloccato il sospettato che stava allontanandosi a bordo di un monopattino. All’arrivo degli agenti l’uomo ha tentato di liberarsi di un pacco lanciato sotto le macchine in sosta. Una volta recuperato, sono state individuate tre confezioni di eroina del peso complessivo di 1,81 grammi, mentre altri 14 grammi sono stati rinvenuti all’interno del suo zaino. L’uomo aveva in possesso anche alcuni contanti, circa cinquanta euro, frutto dello scambio di stupefacenti con i clienti. Autorizzati dal Pubblico ministero, gli agenti hanno perquisito la vicina abitazione in cui sono stati rinvenute diverse sostanze stupefacenti, tra cui 5 grammi di marijuana già suddivise in due dosi e 1,5 grammi di hashish. Le sostanze e i contanti sono stati sequestrati mentre il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.