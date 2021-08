Spaccia sotto gli occhi dei carabinieri, pusher in manette

I militari dell'Arma hanno assistito alla compravendita di stupefacente entrando immediatamente in azione

Spacciatore distratto quello che, nella serata di venerdì, ha concluso una compravendita di droga proprio sotto gli occhi dei carabinieri che sono entrati immediatamente in azione arrestandolo. Il pusher, un cittadino belga di 46 anni residente a Cattolica e già noto alle forze dell'ordine, era stato notato da una pattuglia dell'Arma aggirarsi tra le vie del centro per poi incontrarsi con un altro soggetto anche lui vecchia conoscenza e insieme appartarsi in un angolo. I carabinieri, certi che stesse avvenendo uno scambio di droga li hanno bloccati entrambi accertando che lo spacciatore aveva appena ceduto una dosa da mezzo grammo di hashish. Una successiva perquisizione a casa del 46enne ha permesso di scoprire altri 30 grammi della stessa sostanza che sono valse le manette allo spacciatore.