Spacciatore a domicilio: consegnava le dosi di cocaina viaggiando a bordo del suv

Un vero e proprio delivery della cocaina quello messo in piedi da un albanese 34enne che, dopo aver ricevuto gli ordini per lo stupefacente, lo consegnava direttamente a casa degli acquirenti. L'attività del pusher a domicilio, tuttavia, è stata scoperta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rimini che dopo una serie di indagini lo hanno arrestato in flagranza. Lo straniero, che era già stato espulso dall'Italia, era rientrato illegalmente nel nostro Paese iniziando la fiorente attività di spaccio battendo le strade cittadine e della provincia al volante del proprio suv fino a quando, nel pomeriggio dello scorso 27 maggio, è stato intercettato dal personale della Polizia di Stato nella zona di Marina Centro.

Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro in contati, 2 cellulari e, in un calzino nascosto nell'intercapedine del piantone dello sterzo, 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di 12 grammi pronte per essere cedute. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, nel corso dell'identificazione sono emersi i suoi alias con i quali era già finito nei guai sempre per reati legati agli stupefacenti. Oltre a questo, nei suoi confronti era stata eseguita, nel marzo del 2022, una espulsione dal territorio nazionale disposta dal Tribunale di Cosenza.

Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti una nuova espulsione. Messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione, il 34enne è stato accompagnato alla frontiera aeroportuale di Bologna nella serata del 29 maggio e imbarcato su un volo per l'Albania.