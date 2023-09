Spacciatore armato di pistola rapina l'amico della preziosa bicicletta elettrica

Pomeriggio di paura quello del 22 settembre per un cattolichino che, mentre si trovava allo skate park della Regina, è stato rapinato da uno spacciatore armato di pistola poi risultata essere un giocattolo. Secondo quanto ricostruito la vittima, che conosceva il suo aggressore in quanto in passato erano stati vicini di casa, è stata avvicinata dal 25enne intorno alle 15.30 che all'improvviso gli ha intimato di consegnargli i soldi che aveva in tasca. Al rifiuto, il pusher gli ha strappato di mano la bici elettrica da 2mila euro per poi tentare la fuga nonostante cercasse di opporre resistenza. E' stato a questo punto che l'aggressore ha estratto la pistola e, puntandola contro il proprietario della due ruote, lo ha minacciato di morte per poi scarrellare l'arma e minacciarlo nuovamente di sparargli alle gambe nonostante questi cercasse di difendersi fino a quando con un calcio è stato scaraventato a terra col malvivente che è quindi fuggito.

Alla vittima non è restato altro da fare che presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia coi militari dell'Arma che, grazie alle indicazioni, sono riusciti ad individuare il malvivente e a presentarsi presso la sua abitazione. In un primo momento il 25enne ha negato tutti gli addebiti ma, nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato i capi d'abbigliamento utilizzati durante la rapina della bicicletta e a un controllo più approfondito anche 85 grammi di hashish, un coltello sporco della stessa sostanza, tutto il materiale per confezionare le dosi, l'elenco dei clienti e 675 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Arrestato, il 25enne è quindi comparso davanti al gip per l'interrogatorio di convalida nella mattinata di mercoledì al termine del quale il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.