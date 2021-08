Spacciatore arrestato in flagranza dalla polizia di Stato

Nella serata di giovedì una Volante della Polizia di Stato, mentre transitava in viale Regina Margherita, ha notato due persone intente a confabulare tra di loro. Visto che la zona è stata più volte segnalata dai residenti come mercato di spaccio, agli agenti hanno iniziato ad osservare attentamente i due individui fino a quando uno di essi ha estratto dalla tasca dei pantaloni una banconota che l'altro ha afferrato porgendo al primo una bustina. Il personale della Questura è intervenuto riuscendo a bloccare il pusher che è risultato essere un 29enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, trovato in possesso di 31 grammi di droga. Il tutto gli è valso le manette per detenzione ai fini di spaccio a cui si è aggiunta anche una denuncia a piede libero per ricettazione in quanto dalle sue tasche sono spuntate due catenine in oro di dubbia provenienza.