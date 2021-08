Spacciatore finisce nella rete dei carabinieri di Bellaria

Trovato in possesso di 117 grammi di hashish, 20 di marijuana e tutto il materiale per confezionare le dosi

Il pomeriggio di martedì i carabinieri di Bellaria, nel corso di un controllo del territorio, sono incappati in uno spacciatore che è stato arrestato. L'uomo, un 48enne incensurato, era stato fermato da una pattuglia e trovato in possesso di 117 grammi di hashish, 20 di marijuana e tutto il materiale per confezionare le dosi. Ammanettato, è stato processato per direttissima e condannato a 1 anni di reclusione, pena sospesa, e l'obbligo di dimora in provincia di Rimini.