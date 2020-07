Spacciatore in trasferta a Rimini: la Polizia lo arresta con 25 dosi di cocaina nelle tasche

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato la scorsa sera uno spacciatore 27enne di origine albanese. Gli uomini della Squadra Mobile tenevano d’occhio già da qualche giorno i movimenti del giovane, alloggiato in una struttura ricettiva di Rimini, monitorando i suoi spostamenti. Giunto con un visto per turismo a settembre del 2019, era già noto alle Forze dell’Ordine della Riviera dopo un arresto per spaccio lo scorso febbraio.

Giovedì sera, nella zona di Via Tirrenia, a Miramare, durante un controllo degli uomini della Squadra Mobile ha tentato di disfarsi delle dosi che aveva in tasca, ma alla fine sono state recuperate circa 25 dosi di cocaina confezionate e pronte per la vendita, alcune delle quali nascoste nel vano ascensore della struttura alberghiera in cui era alloggiato. Sono stati sequestrati anche 4500 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sottoposto al rito direttissimo venerdì mattina, è stato condannato ad un anno di reclusione ed è stato scarcerato con il nulla osta per l’espulsione che, essendo irregolarmente presente sul territorio nazionale, verrà eseguita dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini nei prossimi giorni.