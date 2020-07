Spacciatore scovato con 28 dosi di cocaina, arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di giovedì i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti a San Clemente per arrestare un albanese 40enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari dell'Arma, dopo aver pedinato lo straniero, hanno sospettato che l'uomo gestisse un giro di droga. Fermato e perquisito, è stato trovato in poesesso di 14 grammi di cocaina suddivisi in 28 dosi pronte per essere vendute e 100 euro in contanti ritenuti essere il provento di precedenti cessioni. Ammanettato e portato in caserma, lo spacciatore è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

