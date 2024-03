Spacciatore "social" pubblica sul suo profilo Facebook la foto di due panetti di hashish

Si è letteralmente tradito con le sue mani un cittadino egiziano 35enne arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti dopo che un connazionale aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la foto di due panetti di hashish. L'immagine, che ha iniziato a girare sui social, ha fatto scattare un'indagine lampo da parte della Squadra Giudiziaria della Municipale di Rimini che ha portato all'arresto del pusher e alla segnalazione di altre due persone come assuntori. Gli investigatori, infatti, sono risaliti al profilo Facebook di un egiziano e, nella giornata di lunedì, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento hanno trovato solo pochi grammi dello stupefacente ritenuti per uso personale e, gli accertamenti, sono così stati estesi anche alle sue amicizie.

Si è così arrivati al 35enne, che viveva in un albergo di Miramare, e la perquisizione della stanza ha permesso di scovare un bilancino di precisione mentre nella sua disponibilità, nascosti in un mobiletto del corridoio, sono stati trovati altri 280 grammi di hashish. La droga, oltre a 750 euro in contanti ritenuti il provento della vendita, è costata le manette al 35enne. Una terza perquisizione, sempre a carico di un egiziano domiciliato in un residence della zona, ha permesso di sequestrare altri 35 grammi di stupefacente.

Mentre i primi due se la sono cavata con una segnalazione alla Prefettura come assuntori, il 35enne è stato arrestato e martedì mattina è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Convalidato il fermo, il giudice ha disposto nei confronti dell'imputato risultato essere incensurato la rimessa in libertà senza nessun obbligo in attesa della prossima udienza.