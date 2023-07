Spacciatore troppo "famoso": riconosciuto dagli agenti, nella sua abitazione trovati 1,4 chili di stupefacenti

E' stata la sua "fama" a tradire un 24enne di origini cinesi, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga, arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini nel pomeriggio di martedì. Il giovane, infatti, si aggirava tranquillamente lungo via Coletti quando ha incrociato una Volante della Polizia di Stato. Alla vista dei lampeggianti il ragazzo ha improvvisamente abbandonato la due ruote per fuggire a piedi mentre gli agenti, che lo conoscevano di vista, vista la situazione hanno allertato i colleghi della Mobile. Questi ultimi, insospettiti dal comportamento del 24enne, hanno iniziato a cercarlo nella zona per poi appostarsi sotto la sua abitazione. E' stato a questo punto che il personale della Questura ha visto la madre del giovane uscire di casa per poi infilarsi in un garage e uscire subito dopo con un pesante sacco di plastica nera. Gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando la donna scoprendo che, nella busta, c'erano 1,1 chili di marijuana.

Nel frattempo il 24enne è tornato alla propria abitazione e, a sua volta, è stato fermato. Il ragazzo si è assunto la proprietà dello stupefacente e una successiva perquisizione ha permesso di trovare nell'appartamento altri 3 etti di hashish. Il tutto è valso le manette al giovane, che in passato era già stato arrestato altre due volte per reati analoghi, ed è stato portato in Questura. Processato mercoledì mattina per direttissima, difeso dall'avvocato Marco Ditroia il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 24enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.