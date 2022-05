Pieno di benzina e anche di hashish, lo spacciatore usava l'area di rifornimento per vendere la droga

Era convinto che piazzarsi in un’area di rifornimento per vendere droga non desse troppo nell’occhio ma il continuo via vai di auto che invece di rifornirsi di benzina sostavano e poi ripartivano in tutta fretta lo ha tradito. A finire in manette, arrestato dal personale della Squadra giudiziaria della polizia Municipale di Rimini, è stato un marocchino

42enne che aveva eletto la piazzola del distributore situato nei pressi del casello dell’A14 di Rimini nord. I traffici del pusher sono arrivati all’orecchio degli investigatori che, nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di appostamenti per verificare cosa accadesse.

Il 42enne è quindi stato pedinato fino alla sua abitazione dove è intervenuto il cane antidroga della Municipale e, grazie al fiuto di Jago, nelle intercapedini della cucina e nei tubi di derivazione del riscaldamento sono stati trovati complessivamente 544 grammi di hashish oltre a tutto il kit dello spacciatore per confezionare le dosi e 1300 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio che gli sono valsi le manette. Comparso davanti al giudice per la convalida, il Gip ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare del carcere.